Marché traditionnel Amou, dimanche 21 juillet 2024.

Marché traditionnel Amou Landes

Le marché d’Amou, marché Dominical, se tient le matin sur la place de la Técouère à l’ombre de platanes centenaires.

Produits fermiers, saveurs locales, senteurs et couleurs sont au rendez-vous de ces instants gourmands, faits de rencontres et de convivialité.

Le Marché d’Amou suite à dérogation se tiendra à nouveau ce dimanche. les consignes de sécurité devront être respectées conformément à l’arrêté.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 08:00:00

fin : 2024-07-21 12:30:00

Place de la Técouère

Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine

