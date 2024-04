MARCHÉ TÉTRIS LAND » Prades-le-Lez, dimanche 12 mai 2024.

MARCHÉ TÉTRIS LAND » Prades-le-Lez Hérault

Marché Tétris land » ; une animation sera assurée par l’association Génération Geek-team RK autour des jeux d’arcades, des jeux de consoles et de deux animations blind test et questions pour un geek (ces animations sont gratuites)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 10:00:00

fin : 2024-05-12 13:00:00

Place du Marché

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie

