Marché saisonnier Route des Lacs Messanges, mercredi 3 juillet 2024.

Le Marché a lieu tous les mercredis et vendredis matins de 9H à 13H Artisanat, produits locaux, alimentaires et vestimentaires.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03 08:00:00

fin : 2024-07-03 13:00:00

Route des Lacs Parking de l’école

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine marches.producteurs@messanges40.fr

