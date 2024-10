MARCHE ROSE ET CONFÉRENCE Stiring-Wendel Moselle

MARCHE ROSE ET CONFÉRENCE Stiring-Wendel, dimanche 27 octobre 2024.

MARCHE ROSE ET CONFÉRENCE

rue Saint-Charles Stiring-Wendel Moselle

Stiring-Wendel mobilisé contre le cancer du sein. Marche Rose de 5 ou 11km, départs de 8h30 à 10h30. Conférence du Dr. Jean-Claude Weidig le cancer du sein. Conférence de Sarah Wenner-Pourin l'opération et la reprise de l'activité physique. Animations et ateliers de sensibilisation à l'autopalpation tout au long de l'après-midi. Café-gâteaux à 16h00. Participation marche et repas 12€, repas seul 10€ et marche seule 5€. Inscription obligatoire pour le repas avant le 21 octobre au 06.85.11.10.60.

Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est

