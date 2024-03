Marche populaire gourmande Office de tourisme La Roque-d’Anthéron, dimanche 19 mai 2024.

Une r andonnée pédestre à votre rythme. Parcours balisé et sécurisé (postes de contrôle sur l’itinéraire).

Départs libres entre 8h et 10h30 à partir du Parc des Adrechs.

Longueur 10 kilomètres, sans difficulté particulière.

Café et croissants offerts au départ. Buffet de saveurs locales et café gourmand à l’arrivée. .

Début : 2024-05-19

fin : 2024-05-19

Office de tourisme Cours Foch

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@ville-laroquedantheron.fr

