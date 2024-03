MARCHÉ NOCTURNE DU MARDI À PORNIC Quai du 11 Novembre Pornic, mardi 30 juillet 2024.

MARCHÉ NOCTURNE DU MARDI À PORNIC Quai du 11 Novembre Pornic Loire-Atlantique

Ce marché se déroule sur le quai du 11 Novembre et quai Leray, et jusqu’au pont du 8 Mai: les mardis , et aussi les samedis de Juillet et Août.

Déambulez en toute quiétude sur les quais uniquement piètons au gré de vos envies.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 19:00:00

fin : 2024-07-30 23:00:00

Quai du 11 Novembre Quai Leray

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire commerces@pornic.fr

