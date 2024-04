Marché nocturne des producteurs du terroir Rosheim, vendredi 19 juillet 2024.

Une rencontre gourmande et traditionnelle avec les producteurs locaux !

Rendez-vous à partir de 18h pour une soirée festive et musicale avec la musique municipale d’Ottrott. Retrouvez producteurs et artisans qui partagent leurs produits, leur passion et leur savoir-faire. Profitez de ce moment de convivialité pour apprécier leurs spécialités. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 18:00:00

fin : 2024-07-19 23:30:00

Centre ville

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est magpresserosheim@orange.fr

