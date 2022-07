Marché nocturne Chaource, 14 août 2022, Chaource.

Marché nocturne

La Halle Chaource Aube

2022-08-14 19:00:00 – 2022-08-14

Chaource

Aube

Dimanche 14 août : CHAOURCE – Marché nocturne. A partir de 19h, à l’intérieur et autour de la halle. Animations musicales, présentation de produits du terroir et d’artisanat d’art, animations pour enfants et pour finir le très attendu feu d’artifice (23h au stade) suivi du bal (23h30 sur la place). Organisé par Chaource Animation et la commune de Chaource. Contact : +33 (0)3 25 40 10 46 – contact@chaource.fr

contact@chaource.fr +33 3 25 40 10 46

Chaource

