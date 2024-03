Marché nocturne #1 Saumur, mardi 23 juillet 2024.

Marché nocturne #1 Saumur Maine-et-Loire

Dans le cadre de sa programmation estivale Effervescences, la Ville de Saumur a le plaisir de vous accueillir à un marché nocturne !

L’occasion idéale pour flâner en centre-ville, manger, découvrir des produits locaux et artisanaux et faire des rencontres inoubliables au rythme des animations musicales et des déambulations, ne manquez pas ce marché nocturne ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 18:00:00

fin : 2024-07-23 23:00:00

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire animations@saumur.fr

L’événement Marché nocturne #1 Saumur a été mis à jour le 2024-03-06 par eSPRIT Pays de la Loire