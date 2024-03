Marché hebdo de l’Aiguillon-sur-Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île, vendredi 7 juin 2024.

Marché hebdo de l’Aiguillon-sur-Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Marché hebdomadaire de L’Aiguillon-sur-Mer mardi et vendredi.

Tout au long de l’année, le mardi matin et le vendredi matin, venez apprécier les meilleurs produits des nos marins, ostréiculteurs, mytiliculteurs et producteurs locaux.

Venez à la rencontre de producteurs et commerçants passionnés.

Tous les mardis et vendredis sur la Place de la Mairie en centre bourg. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 08:00:00

fin : 2024-06-07 13:00:00

Place du Docteur Giraudet

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire

L’événement Marché hebdo de l’Aiguillon-sur-Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2024-03-20 par Vendée Expansion