Marché gourmand Lanquais, lundi 19 août 2024.

Marché gourmand Lanquais Dordogne

Venez profiter d’une belle soirée d’été pour régaler vos papilles dans un cadre bucolique. Au lac de Lanquais, avec vue sur le Château, producteurs et artisans locaux vous proposent des assiettes et desserts à déguster. Grandes tables à l’ombre des arbres, ambiance conviviale et buvette assurées par le Comité des Loisirs du village. Parkings gratuits à proximité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19 18:00:00

fin : 2024-08-19 23:00:00

Lac de Lanquais

Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cdl.lanquais@gmail.com

L’événement Marché gourmand Lanquais a été mis à jour le 2024-02-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides