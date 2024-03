Marché du terroir à Kerhinet Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard, jeudi 4 juillet 2024.

Marché du terroir à Kerhinet En plein coeur du Parc naturel régional de Brière, dans le village de chaumières de Kerhinet, venez profiter d’une ambiance chaleureuse et champêtre aux couleurs locales, à l’occasion du célèbre m… 4 juillet – 12 septembre, les jeudis Village de Kerhinet 44410 St lyphard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-04T09:00:00+02:00 – 2024-07-04T16:00:00+02:00

Fin : 2024-09-12T09:00:00+02:00 – 2024-09-12T16:00:00+02:00

En plein coeur du Parc naturel régional de Brière, dans le village de chaumières de Kerhinet, venez profiter d’une ambiance chaleureuse et champêtre aux couleurs locales, à l’occasion du célèbre marché du terroir de Kerhinet : légumes, pains, viandes, laitages, cidre, muscadet, crêpes, miels, confitures et autres délices vous accueillent toute la journée.

A ne pas manquer : la cuisson du pain dans le four à pain du village, à partir de 8h !

Vente en directe et restauration sur place, avec chaque jeudi, une animation musicale différente. Possibilité de pique-nique fermier sur place.

Village de Kerhinet 44410 St lyphard Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-du-terroir-a-kerhinet-st-lyphard.html »}]

LOISIRS MARCHE