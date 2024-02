Marché des Producteurs de Pays sur la place Ducale Charleville-Mézières, vendredi 12 juillet 2024.

Marché des Producteurs de Pays sur la place Ducale Charleville-Mézières Ardennes

Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés sont l’occasion de découvrir toutes les saveurs du terroir ardennais : légumes frais, fruits du verger, viandes, produits laitiers, oeufs, spécialités de pays… des produits de qualité, de saison et riches en goût qui combleront les gourmets et les gourmands.Retrouvez ici tous les marchés !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-12

Place Ducale

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

L’événement Marché des Producteurs de Pays sur la place Ducale Charleville-Mézières a été mis à jour le 2024-02-07 par Ardennes Tourisme