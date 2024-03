Marché des Producteurs de Pays Labastide-d’Armagnac, mercredi 14 août 2024.

Marché des Producteurs de Pays Labastide-d’Armagnac Landes

Pour le plaisir des yeux et des papilles, les producteurs locaux et artisans d’art vous donnent rendez-vous. Composez votre menu et partagez vos découvertes gustatives autour des tables conviviales dressées sur la Place Royale….Ici, les assiettes ont l’accent du sud ouest avec le magret fumé, le foie gras dans tous ses états, mais aussi les fruits frais et légumes de saison! Sans oublier la tourtière landaise parfumée à l’armagnac. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 19:00:00

fin : 2024-08-14

Place royale

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine

