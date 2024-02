Marché de producteurs de pays Buzançais, samedi 29 juin 2024.

Marché de producteurs de pays Buzançais Indre

Samedi

Les marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct du producteur au consommateur avec en prime la convivialité et l’échange.

Une dizaine de producteurs vous ferrons saliver avec des burgers frites, grillades et charcuteries de porc accompagnés de légumes poêlés, différents fromages de chèvres, des desserts gourmands et des glaces, du miels et des produits à base de miel, le repas sera accompagné de vin AOC Reuilly et de bière, et d’autres à venir… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 18:00:00

fin : 2024-06-29

Place Balanant

Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire joana.augros@indre.chambagri.fr

