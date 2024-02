Marché de Noël Château de Caumale Escalans, samedi 30 novembre 2024.

Marché de Noël Château de Caumale Escalans Landes

La magie de Noël s’empare du Château de Caumale avec un marché qui fera briller les yeux des petits et grands enfants grâce aux brocante, décoration, bijoux et arts de la table.

La magie de Noël s’empare du Château de Caumale avec un marché qui fera briller les yeux des petits et grands enfants grâce aux brocante, décoration, bijoux et arts de la table. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-30

fin : 2024-12-01

Château de Caumale 1755 route de Castelnau

Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Marché de Noël Escalans a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Landes d’Armagnac