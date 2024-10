Marché de Noël de Carennac Carennac, samedi 7 décembre 2024.

Marché de Noël de Carennac Carennac Lot

Marché de Noël de Carennac, samedi 7 décembre 2024.

Cloître, parc du château et chapelle Carennac

Plusieurs espaces d’expositions les deux salles polyvalentes, les deux étages du cloître, la chapelle Notre-Dame, soit 70 exposants, avec une grande majorité d’artisanat et de production locale

Nombreuses animations ; espace restauration dans le parc du château

Programme 2024 non communiqué à ce jour.

Programme 2023.

Samedi 9 décembre

10 h ouverture du marché de noël

11h arrivée du père noël en barque sur le canal de l’ermitage

12h à 14h concert de Bob Neal

14h à 17h défilé de la banda Les Balles O’nez.

A partir de 14h balade en calèche

16h arrivé du père noël en barque sur le canal de l’ermitage

19h à 20h concert du groupe Sweet felins (chapiteau chauffé).

20h30 à 23h concert des groupes 3 chef monteur et Bluebirds of Montezuma (1è fois dans le Lot (chapiteau chauffé)

Dimanche 10 décembre

10 h ouverture du marché de noël

11h arrivée du père noël en barque sur le canal de l’ermitage

12h à 14h concert des groupes 3 chef monteur et Bluebirds of Montezuma.

A partir de 14h balade en calèche.

13 à 17 h maquillage pour enfant et adulte

18 h clôture du 15e marché de noël

Tout au long de ce week end un photographe pourra prendre des photos avec le père noël (service payant). EUR.

Début : 2024-12-07 10:00:00

fin : 2024-12-07 20:00:00

Cloître, parc du château et chapelle

Carennac 46110 Lot Occitanie

