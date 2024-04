Marché de la Tour à Château-Chervix Château-Chervix, vendredi 4 octobre 2024.

Marché de la Tour à Château-Chervix Château-Chervix Haute-Vienne

Le 1er vendredi de chaque mois, d’avril à octobre, la place à côté de la Tour à Château-Chervix s’anime pour proposer un marché avec des producteurs, des food-trucks et buvette. Des animations sont prévues à chacun des marchés chasse aux oeufs (avril), soirée musicale (mai), olympiades spéciales enfants (juin), visite de la Tour (juillet et août), olympiades adultes (septembre), forum activités culturelles et sportives (octobre). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-04 18:00:00

fin : 2024-10-04

Place du 8 mai 1945

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairie.chateau-chervix@wanadoo.fr

