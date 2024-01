Marché de la Saint-Simon 2024 Flavigny-sur-Ozerain, dimanche 20 octobre 2024.

Marché de la Saint-Simon 2024 Flavigny-sur-Ozerain Côte-d’Or

Autrefois, alors que Flavigny-sur-Ozerain était encore chef-lieu de canton, les habitants de la région échangeaient leur production lors des marchés réguliers. En octobre, ce marché de la Saint-Simon était le dernier de la saison, donc le plus important, car il permettait à chacun de faire ses réserves pour l’hiver à venir.

L’association Flavigny Animations et la commune de Flavigny-sur- Ozerain organise cette année encore le marché de la Saint-Simon avec le thème « vide-greniers, artisanat, gastronomie et produits régionaux ». Au détour des ruelles étroites du village, des animations rythmeront votre balade. Alors que la dégustation gratuite de nombreux produits régionaux vous ouvrira l’appétit, vous pourrez vous restaurer sur place, en divers endroits sur le marché.

Ce sera l’occasion pour les visiteurs, amateurs de bonne chère, de déguster quantité de produits du terroir charcuterie, fromages fermiers, miel, confitures, pâtisseries… et bien sur les célèbres Anis, à déguster dans la crypte carolingienne, ainsi que les vins du Domaine de Flavigny-Alésia ou les bières de la Brasserie de Flavigny avec un produit de la boulangerie de Flavigny ou des escargots d’Hélixine. Les promeneurs pourront également découvrir au fil des rues, ruelles et places, toutes sortes d’artisanats vanneries, fleurs séchées, bijoux, forge, sculpture… Dès 9h, la place sera laissée aux chineurs et amateurs de vieilleries en tout genre qui se presseront comme chaque année devant les étals des vide-greniers pour dénicher l’objet rare. EUR.

Rues de Flavigny

Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté flavignyanimations@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20 09:00:00

fin : 2024-10-20 19:00:00



L’événement Marché de la Saint-Simon 2024 Flavigny-sur-Ozerain a été mis à jour le 2024-01-24 par La Côte-d’Or J’adore