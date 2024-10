MARCHÉ D’AUTOMNE LES PIBOUMNALES Payra-sur-l’Hers Aude

MARCHÉ D’AUTOMNE LES PIBOUMNALES Payra-sur-l’Hers, dimanche 27 octobre 2024.

L’idée de cette manifestation est de passer un bon moment ensemble, de découvrir des artisans et créateurs locaux, de déguster de bons produits et de célébrer l’automne et ses couleurs.

Repas, boissons et animations.

Les créateurs et producteurs présents

Céline, Poterie artisanale

Valérie, Lola Peineta, Tissus et accessoires flamenca

Cindy, Meuh Création, Créations fantaisies et lithothérapie

Ophélie, Fée Poxy, Créations en résine époxy

Andreas, créations diverses en bois

Stéphanie, Callune Bijoux, créations en gold filled 14 carats

Aurora, Osez l’Osier, Vannerie sauvage

Célimène, Mélicène, Savonnerie artisanale

Vanessa Fil good, Créations textiles 0 déchets accessoires enfants

Bénédicte, confection et créations au crochet

Marie Cécile, Les paillettes by Pépites, Cyanotypes

Hélène, Le Colibri Herboriste, Plantes Médicinales, infusions, hydrolats

Paco, Ferme Calas, Pépinieriste

Jérôme et Pili, Le moulin d’Emilie, Farines artisanales

Éric et Claude, Les collines du vent, Bières artisanales

Luc et Christine, vignerons et producteurs du vin Gafounelle,

Domaine du bois de Poujoula à Roquebrun

Famille L’Homel, la Marg’Aude, Desserts laitiers

Marie Luise et José, confitures et biscuits de la Piboulette,

Camille , Bougies, Bijoux féeriques et organiques, décorations magiques

Animations

Solange, voyages sonores

Louis François, contes en liberté

José, Visite de la Piboulette

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-27 10:00:00

fin : 2024-10-27 18:00:00

Payra-sur-l’Hers 11410 Aude Occitanie

L’événement MARCHÉ D’AUTOMNE LES PIBOUMNALES Payra-sur-l’Hers a été mis à jour le 2024-10-07 par A.D.T. de l’Aude / OT Castelnaudary Lauragais Audois

