Marché aux puces et braderie Soufflenheim, dimanche 26 mai 2024.

Marché aux puces et braderie Soufflenheim Bas-Rhin

Organisé par l’OMACLS. C’est le moment de vider caves et greniers et de passer une agréable journée. La marché aura lieu au cœur de la cité des Potiers, afin de réunir dans un même périmètre la braderie, le messti et la fête d’été de la musique municipale. Petite restauration et buvette.0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26

fin : 2024-05-26

Soufflenheim 67620 Bas-Rhin Grand Est omacls.soufflenheim@gmail.com

L’événement Marché aux puces et braderie Soufflenheim a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme du Pays Rhénan