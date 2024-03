MARCHÉ AUX PLANTES Square de Jade Saint-Michel-Chef-Chef, lundi 1 avril 2024.

MARCHÉ AUX PLANTES Square de Jade Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

En avril, on attend patiemment le soleil et on a forcément des envies de jardinage… le printemps est là , on a tous hâte de profiter de notre jardin et de ses variétés de fleurs…il est donc grand temps de planter et de venir « chiner » au marché aux plantes de Saint-Michel-Chef-Chef !

L’association Bien-être au jardin organise cette année encore son marché aux plantes où vous pourrez y trouver graines, boutures et jeunes plants. De quoi satisfaire toutes les envies !

Ce marché rassemble des amateurs et passionnés de jardinage. C’est l’occasion de discuter, d’apprendre des autres et de partager votre propre expérience. Vous pourriez même vous faire de nouveaux amis jardiniers !

Venez nombreux célébrer la nature, enrichir votre jardin et tisser des liens avec une communauté de passionnés.

Alors, préparez votre panier et partez à la découverte de ces événements floraux !

En plus, vous ferez une bonne action. En effet, la participation financière est libre et les sommes récoltées seront reversées à l’association « A pas de chenille » qui propose des stages de rééducation et d’accompagnement pluridisciplinaire aux enfants en situation de handicap.

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01 16:00:00

Square de Jade Avenue de la Convention

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire bienetreaujardin@gmail.com

L’événement MARCHÉ AUX PLANTES Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2024-03-06 par eSPRIT Pays de la Loire