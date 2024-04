Marché artisanal nocturne château de Remeneuil Usseau, samedi 6 juillet 2024.

Le Château de Remeneuil rouvre ses portes à l’occasion de sa première édition du « Marché artisanal nocturne » qui aura lieu au château le samedi 6 juillet 2024 de 17h à 22h. Venez découvrir artisans d’art et producteurs locaux à travers leurs expositions et produits artisanaux. Le marché sera agrémenté d’animations musicales, de danses, de déambulations costumées et par la démonstration d’ateliers divers (Forge ancienne, lancer de haches).

Restauration rapide sur place et mise à disposition de la taverne du château.

L’entrée est libre et gratuite !

château de Remeneuil 86230 usseau Usseau 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0699208991

Marché Nocturne

Association Château de Remeneuil