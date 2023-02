MARCEL&SON ORCHESTRE ET LES FATALS PICARDS: MEGATEUFTOUR ZENITH DE DIJON, 21 octobre 2023, DIJON.

MARCEL&SON ORCHESTRE ET LES FATALS PICARDS: MEGATEUFTOUR ZENITH DE DIJON. Un spectacle à la date du 2023-10-21 à 19:30 (2023-10-21 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros.

20H40 PRODS (L-2-1117634,3-1117639) EN ACCORD AVEC ADONE ET LE TERRIER Présentent : ce spectacle . Le 7 mai 2022, Les Fatals Picards et Marcel et son Orchestre investissaient le Zénith de Lille le temps d’un concert que d’aucuns qualifient déjà de mythique : 210 minutes de musique à la gloire des dieux du rock, de l’humour, de la danse et de la fraternité devant un public survolté. Aujourd’hui, les deux groupes sont heureux de vous annoncer la poursuite de cette belle aventure le temps de quatre concerts tout aussi exceptionnels où ils vont mélanger leurs répertoires le temps de ces concerts que certains considèrent déjà comme « Les premières assises debout du rock français bien de chez nous ! » 2 groupes – 1 concert N° téléphone accès PMR :03 80 66 76 66 Les Fatals Picards, Marcel et son Orchestre Les Fatals Picards, Marcel et son Orchestre

ZENITH DE DIJON DIJON Rue de Colchide Cote-d’Or

N° téléphone accès PMR :03 80 66 76 66.39.0 EUR39.0.

