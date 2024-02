Marc-Antoine Perrio au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris, mardi 16 avril 2024.

Le mardi 16 avril 2024

de 21h30 à 22h30

Le mardi 16 avril 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

Marc-Antoine Perrio présente son album « Escapist, heal till you live forever »

Explorateur de scènes et d’émotions, Marc-Antoine fait vibrer des images sonores à la fois contemplatives et adressées à l’intime. C’est dans ces lumières mystérieuses que l’on traverse les sonorités classiques, une pop contemporaine aux harmonie chaleureuses, un R&B contemporain et un jazz aventureux.

Sa musique est cinématique, accidentée parfois, comme pour mieux nous faire ressentir que tous ses titres sont issus d’une longue histoire.

Paul de Rémusat : saxophone, effets

Marc-Antoine Perrio : guitare, effets

Enzo Carniel : piano, claviers

Nicolas Charlier : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/132

38riv