Présentation de l’histoire et de l’architecture de la Manufacture des Œillets illustrée d’archives, suivie d’une visite de l’exposition « Le matin » de Caroline Bachmann.

Manufacture des Œillets – Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac 1 place Pierre Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France 01 49 60 25 06 http://www.credac.fr https://www.instagram.com/le_credac/ Créé en 1987, le Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac s’est installé en 2011 au 3e et dernier étage du bâtiment « américain » de la Manufacture des Œillets, fleuron du patrimoine industriel d’Ivry-sur-Seine. Ce bâtiment de brique, de verre et d’acier, construit en 1913 sur le modèle américain de la Daylight Factory, aux formes claires et modernes rappelant l’école de Chicago, est l’un des premiers exemples architecturaux du fonctionnalisme en France. Ses façades entièrement vitrées établissent un continuum entre la ville et l’espace d’exposition. Métro ligne 7 — station Mairie d’Ivry / RER ligne C — station Ivry-sur-Seine

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

André Morin