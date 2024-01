Mandy Lerouge Salle Adagio | Thionville Thionville, vendredi 31 mai 2024.

Mandy Lerouge La Madrugada Vendredi 31 mai, 20h00 Salle Adagio | Thionville 20.00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T20:00:00+02:00 – 2024-05-31T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T20:00:00+02:00 – 2024-05-31T22:00:00+02:00

Chanteuse autodidacte, Mandy Lerouge découvre les musiques du Nord de l’Argentine lors d’un premier voyage en 2014. Elle s’approprie ces musiques populaires et transcende avec sa voix magnétique ces danses de tradition orale que sont le chamamé, la chacarera ou encore la zamba.

À cheval auprès de ce peuple cavalier, elle collecte ce qui deviendra le répertoire de ce premier album La Madrugada. Plusieurs fées se sont penchées sur son berceau Vincent Segal à la réalisation ; l’argentin Lalo Zanelli aux arrangements et au piano, le percussionniste Javier Estrella tout en flamboyance retenue, le contrebassiste colombien Felipe Nicholls architecte discret. Dans cet album comme sur scène, l’élégance mélodique semble rythmée par le trot des chevaux et les coeurs qui s’emballent.

Salle Adagio | Thionville 8 Place Marie Louise, 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 82 82 25 25 »}, {« type »: « link », « value »: « https://adagio-thionville.notre-billetterie.fr/billets?seance=1073 »}]