Maman Europa L'Arvorik, rue du Rétalaire Lesneven, mardi 7 mai 2024.

Sabine partage avec les spectateurs sa binationalité, entre-deux singulier, et ces trajectoires croisées entre sa mère et elle,

son amour pour ce grand projet de paix qu’est l’Europe et ses craintes, ses espoirs, quant à son devenir. Seule en scène, elle fait exister des personnages comme tirés d’une photographie de famille plus ou moins fictionnelle ; des personnages qui sont des

trajectoires, qui tous vont faire l’expérience du déplacement, forcé ou souhaité une grande famille qui ressemble à l’Europe,

communauté fragile en mouvement ?

Compagnie Handmaids, dans le cadre du Mois de l’Europe .

2024-05-07 20:30:00

2024-05-07 21:30:00

