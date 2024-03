MAITRESSE A PLEIN TEMPS THEATRE A L’OUEST Auray, jeudi 11 juillet 2024.

Avoir un amant peut pimenter une vie… Avec deux amants l’addition est salée ! Quand Christian et Vincent, viennent cohabiter ensemble chez leur maitresse Patricia, ce n’est plus une partie de plaisir. Un amant, ça sert à surprendre, ça étonne, ça amuse. Ça vous couvre de cadeaux. Ça vient à l’improviste, ça repart en catimini, à pas de loup. Ça amène de l’imprévu. Sinon, ça s’appelle un mari ! Après quelques jours sous le même toit, la question n’est donc plus de se câliner ou de s’amuser, mais de trouver un moyen de se débarrasser de ces deux envahisseurs. Et Patricia a une solution. Les femmes ont toujours LA solu-tion… Après Amants à mi-temps, Maîtresse à plein temps est la nouvelle aventure de ce trio amoureux. Auteurs : Leo PASANIMise en scène : Jerome PAQUATTE

Tarif : 24.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-07-11 à 21:00

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56