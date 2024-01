Les portes ouvertes en Fronsac et Canon Fronsac Maison des Vins de Fronsac Fronsac, samedi 19 octobre 2024.

Les portes ouvertes en Fronsac et Canon Fronsac Venez découvrir les châteaux des appellations Fronsac & Canon Fronsac lors des journées portes ouvertes des 19 et 20 octobre 2024 ! 19 et 20 octobre Maison des Vins de Fronsac Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-19T10:00:00+02:00 – 2024-10-19T18:00:00+02:00

Fin : 2024-10-20T10:00:00+02:00 – 2024-10-20T18:00:00+02:00

Fronsac & Canon Fronsac

Au confluent de deux rivières, L’Isle et la Dordogne, les terroirs de Fronsac et Canon Fronsac épousent de superbes paysages de plateaux et de coteaux. Ces sols sont essentiellement argilo-calcaires et le Merlot est le cépage prédominants aux côtés du Cabernet Franc et du Cabernet Sauvignon.

L’appellation Fronsac s’étend sur 800 hectares et Canon Fronsac, l’une des plus petites appellation du bordelais, sur 300 hectares.

Une occasion unique pour les débutants ou les amateurs de venir découvrir ou redécouvrir ces appellations.

Programme des portes ouvertes

Deux jours durant lesquels 29 châteaux vous ouvrent leurs portes, de manière exceptionnelle, autour de visites et dégustations, animations et patrimoine architectural.

De nombreuses animations seront organisées :

Initiation à la dégustation à la Maison des Vins de Fronsac avec l’Ecole du vin de Bordeaux

Un petit train touristique vous propose un promenade commentée gratuite dans le vignoble fronsadais

Et aussi : des balades guidées, un jeu concours, des expositions d’artistes, des dégustations de produits locaux, des ateliers créatifs pour les enfants de 6 à 11 ans…

Maison des Vins de Fronsac 2 Rue du Tertre, 33126 Fronsac Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine

