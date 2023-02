Maison citoyenne d’En Jacca – Quizz & Préparations culinaires Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Maison citoyenne d’En Jacca – Quizz & Préparations culinaires Mairie de Colomiers, 1 avril 2023, Colomiers. Maison citoyenne d’En Jacca – Quizz & Préparations culinaires Samedi 1 avril, 10h00 Mairie de Colomiers Familles, ados, adultes -> Venez participer à un quizz autour de l’alimentation avec une équipe de professionnelles du C.P.T.S. (Communauté professionnelle territoriale de santé). Pendant ce temps, certains pourront aider l’équipe du Lab Culinaire et découvrir des recettes à moindre coût. Ensuite : retrouvailles autour du nouveau food-truck du Lab Culinaire pour un temps de dégustation. 20 places maximum Horaires De 10h à 14h Détails sur le lieu: Renseignements & Inscriptions auprès de la Maison citoyenne En Jacca – 22 allée des Balaïtous – 05.61.15.31.81 Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Haute-Garonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-01T12:00:00+00:00

