Début : 2024-04-05 18:30:00

Pour la 2ème année, l’école de musique Rossignol organise un spectacle à thème rassemblant, autour des élèves de l’école de musique Rossignol, plusieurs partenaires artistiques (Cinéma de l’Amicale, Harmonie Municipale, Chorale “Bourgueil en choeur”, Compagnie 1 S’temps théâtre et les classes d’arts plastiques ou atelier musical du collège Pierre de Ronsard et de l’école élémentaire Albert Ruelle). EUR.

Mail Orye

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

