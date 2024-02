MAESTRO MAESTRO PAR IMPROVERGNE LA PUCE A L’OREILLE Riom, vendredi 26 avril 2024.

Improvergne assure le show et investit la scène de la Puce pour un format d’improvisation théâtrale dynamique et unique : le MAESTRO.Huit à dix comédiens s’affrontent sur des scènes improvisées et impulsées par les idées des spectateurs.Au fur et à mesure du jeu et du vote du public, ils sont éliminés. A la fin, il n’en restera qu’un(e).Venez participer à l’élection du Maestro de cette folle soirée !

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63