Mademoiselle Touche Atelier du Plateau Paris, mercredi 24 avril 2024.

Du mercredi 24 avril 2024 au vendredi 26 avril 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. Jusqu’à 5 ans. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

Mademoiselle Touche est une professeure d’Histoire ordonnée et méticuleuse. Son quotidien est réglé comme du papier à musique.

Dans sa salle de classe, ça ne mouche pas. Nourrie d’un amour exubérant et passablement sanguinaire pour sa discipline, elle n’hésite pas à se mettre en scène au cœur de la bataille. Mais, rapidement, c’est une autre bataille qui se joue sous nos yeux, beaucoup plus intime, une lutte nécessaire contre elle-même et son besoin de contrôle. De ce carnage, personne ne sortira indemne !

Dans ce premier solo, Cécile Robin nous dévoile son alter ego grandiloquent tout en cheveux, coups d’épée et pâtes panzani.

Un spectacle porté par le Collectif Füt-Füt – Co-mise en scène : Laure Bienvenu, Cécile Robin – Chorégraphie escrime : Christophe Libot

avec : Cécile Robin, clown

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

©Brigitte Designolle