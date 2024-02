MA MERE VA ME TUER COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, samedi 25 mai 2024.

« Ma mère va me tuer ». Qui n’a jamais prononcé cette phrase une jour ? Spécialement pendant cette douce période de l’adolescence où les bêtises sont légions. Tristan, 14 ans, s’est fait viré du collège. Le problème, c’est qu’il ne l’a pas dit à Angélique, sa maman. Tiens, c’est étrange ! Serait-ce en rapport avec la sortie d’un nouveau jeu vidéo ? C’est possible… Une punition viendrait annuler ses projets du week-end et ça, c’est non ! Angélique, sa maman aurait bien raison de lui faire la morale si elle n’avait pas elle-même une petite bêtise à cacher ( et je n’ai pas d’explication à te donner, je suis ta mère ! ). Le fruit ne tombe jamais très loin de l’arbre à priori ! Ils pensaient chacun être seuls à la maison mais c’est raté. Si l’on ajoute à ça les visites inattendues du reste de la famille, c’est un vendredi riche en émotions qui se profile. Avec Léo Ferchaud et Judith Glykos

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 16:30

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17