THE SILENCERS L’USINE – SCENES ET CINES Istres, jeudi 16 mai 2024.

Les Silencers, le groupe de Glasgow formé au début des années 80, ont déménagé à Londres avec la mission de créer une musique intemporelle et émotionnelle. Aujourd’hui, après un parcours marqué par le dévouement à la création de chansons méticuleusement élaborées, ils font leur retour avec leur dixième album, Silent Highway . Douze titres, conçue pendant le confinement de 2020 et co-produite par Jimme O’Neill et Baptiste Brondy, batteur de Delgrès. Le groupe propose un mélange de Pop, Rock, Blues, Folk, Country et Soul. Jimme, le leader charismatique, chanteur et auteur-compositeur, évoque ses diverses inspirations et le plaisir de l’expérimentation musicale. Un album centré sur les fans qui rend hommage à leur héritage tout en adoptant une approche créative nouvelle. Silent Highway n’est pas seulement un album ; c’est un témoignage de l’esprit durable des Silencers et de leur évolution musicale.

Tarif : 26.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-05-16 à 21:00

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13