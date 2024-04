L’Usine des animaux + Echanges sur le film Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, lundi 15 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-15 19:45 – 22:30

Gratuit : oui en partenariat avec Nantes Métropole Tous publics, jeunes, adultes, séniors.

L’USINE DES ANIMAUX – Sur les dérives de l’élevage intensif et ses alternatives.Documentaire – 1h38 Chaque année, 70 milliards de bêtes sont abattues au terme d’une vie de souffrance. Entre éclairage historique et plongée dans la réalité crue des élevages industriels, cette enquête décrypte les rouages d’un système qui a transformé les animaux en marchandises. Prix 2023 • FIPADOC • Festival International Documentaire • Biarritz • Compétition Documentaire Impact Les échanges auront lieu en présence de la réalisatrice Caroline Du Saint et d’acteurs locaux : – Stéphanie et Olivier, éleveurs dans la Ferme du Grand Bois (85),- Guylain Pageot, président de l’association AALVie sur le projet d’abattage à la ferme,- des élus de Nantes Métropole. « Nous ne vous montrerons pas tout, ni les images les plus insoutenables, ni les mutilations… » Le sujet, ici, n’étant pas de culpabiliser celles et ceux qui mangent de la viande, mais de les inciter à la consommer autrement. #AGENDACLIMAT

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836671 https://www.cinemalebonnegarde.com/