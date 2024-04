LULUBERLU ODYSSUD ET SON PARC Blagnac, vendredi 24 mai 2024.

Pour cette 16e édition, le Festival Luluberlu, s’affranchit de la pesanteur et part à l’aventure, à la découverte de l’espace et des univers inconnus. Chaussez vos bottes de cosmonautes et préparez-vous à découvrir un nouveau monde, mystérieux et sans limite.

Luluberlu, c’est une merveilleuse histoire qui perdure pour faire bourgeonner les enfants au cœur d’un festival qui cultive des pratiques artistiques diverses et variées ainsi que l’optimisme, l’émerveillement, le partage, et aussi le lien au vivant et à la nature.

Au programme

– 50 spectacles et ateliers en salle et en plein air !

Concerts, spectacles de cirque, marionnettes, théâtre d’objets, clown, danse, théâtre et d’autres surprises encore s’installent dans les différents espaces du festival. Une trentaine de spectacles de toutes les formes pour la joie des petits et grands dans le bâtiment d’Odyssud, dans son parc, à la Salle des fêtes, au Petit Théâtre Saint-Exupère et dans les salles partenaires L’Aria et la Salle Nougaro.

– Le village des enfants !

Au cœur du Village des Enfants, installé à Odyssud et dans son parc, une vingtaine de propositions artistiques vous attendent. Des ateliers créatifs et animations ludiques, des expositions et bien sûr, des jeux !

La programmation est à découvrir prochainement sur festival-luluberlu.fr EUR.

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-26

ODYSSUD ET SON PARC 4 Avenue du Parc

Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie billetterie@odyssud.com

