Luciano POMPILIO, guitare Église Saint-Merry Paris, dimanche 7 avril 2024.

Le dimanche 07 avril 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre – Participation libre

Musique d’hier et d’aujourd’hui – Pièces de Charlie Chaplin, Jean-Sébastien Bach, Agustín Barrios Mangoré, Mario Castelnuovo-Tedesco, Niccolò Paganini, Dušan Bogdanović et Simone Iannarelli

Luciano Pompilio, guitare

Diplômé en guitare classique en 1990 au Conservatoire U. Giordano de Foggia, il étudie parallèlement la musicologie à l’Université des Lettres et de Philosophie de Bologne, obtenant le diplôme D.A.M.S. avec l’analyse du Nocturnal de Benjamin Britten en sémiologie de la musique.

Après de nombreux concerts en solo et avec diverses formations, il rejoint le guitariste Giuseppe Caputo et remporte, avec le duo, vingt-cinq concours internationaux, parmi lesquels se distingue le concours de Montélimar (France), le concours le plus important au monde pour duo de guitares.

Parallèlement, il suit le cours international de formation de concert à l’Académie des Arts de Rome en tant que soliste (triennale) et en duo (biennale) et en sort diplômé avec mention. Il a enregistré 8 CDs, dont le dernier Tribute est dans le Top 200 Release d’iTunes à la 30e place au Canada et en Allemagne.

Il a joué pour d’importantes institutions musicales à travers l’Europe, l’Asie et l’Amérique. Lors de sa récente visite au Paraguay, en juillet 2018, il a reçu du Congreso Nacional del Paraguay, Direcìon de Cultura, le Premio Repubblica, l’un des prix civils les plus prestigieux d’Amérique latine en tant qu’amateur et diffuseur des œuvres d’Augustin Barrios. Mangorè dans le monde et a été considéré parmi les meilleurs interprètes de la musique du compositeur légendaire.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-7-avril-2024-luciano-pompilio-guitare +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/444310968298903/ https://www.facebook.com/events/444310968298903/

Luciano Pompilio