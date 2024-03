LOZÈRE SWING ESCAPADE – ALIGOT SO SWING Panorama de Castelbouc Gorges du Tarn Causses, vendredi 7 juin 2024.

Réservez vos 7, 8 et 9 juin 2024 pour la deuxième édition du Lozère Swing Escapade !

Vous avez aimé la première édition aux Cinq Arches, cette guinguette panorama perchée dans les Gorges du Tarn ? Aligot So Swing réinvestit le lieu pour un week-end p…

Vous avez aimé la première édition aux Cinq Arches, cette guinguette panorama perchée dans les Gorges du Tarn ? Aligot So Swing réinvestit le lieu pour un week-end paradisiaque !

Ouverture des inscriptions le 17 mars à 14h.

Toutes les infos sur le site https://aligotsoswing.systeme.io

✨ Les groupes ✨

Toulouse Hot Club Rassemblant 6 musiciens pour 10 instruments joués sur scène, ils interprètent un répertoire pluriel partant du Swing pour aller au Rhythm’n’Blues en passant par les standards de la Nouvelle Orléans, comprenant de nombreuses compositions et des arrangements originaux !

Garden Swing Trio de chansons swing avec contrebasse, guitare, trombone, flûte et batterie. Du swing qui revisite les années 30/40 mais aussi le blues et la chanson française. Du swing à écouter et à danser !

✨ Les profs ✨

Anna & Jonatan (Toulouse)

Martin & Idrissa (Lozère & Lyon)

✨ Les activités ✨

Organisées par Aligot so Swing

Randonnée le vendredi après-midi

Yoga et massages le dimanche matin

Auto-organisées

Canoë, baignades, escalade, spéléologie, VTT, via ferrata…

Chaque pass comprend l’accès à 4h de cours, dont 3h de lindy hop et 1h de jazz roots, + un taster d’une heure au choix. Les deux soirées du vendredi et samedi soir sont réservées exclusivements aux stagiaires. L’accès au yoga le dimanche matin est également compris ! 88 88 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-09

Panorama de Castelbouc Aux Cinq Arches

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

