2024-05-18 19:00 THÉÂTRE – SIMON GAAUCHET | MARTIN MONGIN | L’ÉCOLE PARALLÈLE IMAGINAIRE – Dans le cadre du Festival Les Anthroposcènes Samedi 18 mai 2024, 19h00 1

https://www.letangram.com/scene-nationale/spectacles-sn/la-grande-maree

Le mouvement des marées, la mer qui se retire et dégage cette zone de flux et de reflux pour l’engloutir à nouveau… Un phénomène qui fascine par ses mystères, par sa beauté, par les espaces qu’il révèle. De ce phénomène est né le projet dramaturgique de Simon Gauchet et Martin Mongin.

Les deux artistes et leurs comparses sont partis vers des lieux propices à leur réflexion. Ils ont ainsi exploré, à leur façon, la caldeira de Santorin, les grottes du Cap-Fréhel, la baie du Mont Saint-Michel ou le site mégalithique de Saint-Just. Ils sont allés à la rencontre d’explorateurs, à l’écoute de récits d’expéditions. De cette quête, en différents lieux, à différentes époques, mais singulièrement intéressée par la mythique Atlantide, est née une « œuvre fragmentaire » constituée de récits entremêlés.

Les acteurs évoluent devant des toiles peintes, retrouvées dans les archives de théâtres et opéras européens. Ainsi, le théâtre, le lieu de la restitution, devient aussi le lieu de l’inconnu, le lieu de l’origine, le lieu des rêves enchâssés et des désirs enfouis. Emportés dans leur monde merveilleux, nous pouvons les accompagner dans leur quête mais aussi nous en écarter afin de poursuivre une aventure à l’imaginaire plus personnel. À chacun, son Atlantide. À chacun, son Utopia.

LA SCÈNE 5, LOUVIERS BOULEVARD DE CROSNE 27400 Louviers 27400 Eure