Louis Bertignac Tournée « 70 Tour » Le Colisée Roubaix, samedi 5 octobre 2024.

Louis Bertignac Tournée « 70 Tour » Avec plus de 50 ans de carrière, Bertignac demeure une figure emblématique de la scène musicale française et signe son grand retour avec album « Dans le film de ma vie ». Samedi 5 octobre, 20h00 Le Colisée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-05T20:00:00+02:00 – 2024-10-05T22:00:00+02:00

Fin : 2024-10-05T20:00:00+02:00 – 2024-10-05T22:00:00+02:00

Il y a déjà six ans, Les Insus faisaient vibrer le Stade de France avec un succès fulgurant. En 2022, c’était au tour du livre autobiographique Jolie petite histoire de ravir les fans en partageant des récits profondément personnels, retraçant le parcours incroyablement riche de l’artiste.

Ce nouvel album, résultat de quatre années de travail acharné et d’inspiration, se présente comme un concentré d’énergie, d’intensité, et de puissance, fusionnant l’essence de Téléphone avec la sensibilité unique de Bertignac.

Des collaborations surprenantes, telles que celle avec Zak Starkey – batteur des Who, Oasis et fils de Ringo Starr -, ainsi que des mélodies touchantes au cœur, font de ce chef-d’œuvre une invitation à explorer les souvenirs, les réflexions et le génie musical de Bertignac.

« J’ai consacré beaucoup de temps à perfectionner les voix et à chanter intensément pour cet album. Quand on dispose du temps nécessaire, on peut se remettre en question sans cesse, et c’était comme si je redécouvrais l’art du chant. Après avoir été coach vocal dans The Voice, je devais bien cela à mes fans ! », commente le chanteur/guitariste.

Découvrez un Louis Bertignac à fleur de peau, comme jamais auparavant : venez vivre une soirée de rock, d’émotions et de virtuosité à la guitare, promettant de dévoiler une facette méconnue de l’artiste. C’est l’occasion de vibrer au rythme de ses onze nouvelles chansons et de redécouvrir ses classiques intemporels, pour une expérience musicale inégalée, une soirée inoubliable au Colisée.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE [{« type »: « link », « value »: « https://www.coliseeroubaix.com/programmation/louis-bertignac-1 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 24 07 07 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/bertignaccls »}, {« type »: « email », « value »: « contact@coliseeroubaix.com »}] Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Concert près de Lille à Roubaix

DR