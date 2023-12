CONCERT SWING Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer, 7 juin 2024, Colleville-sur-Mer.

Colleville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 19:30:00

fin : 2024-06-07 21:30:00

Concert swing organisé par Overlord Museum :

Mamz’elle Bee and the Boyz est un groupe composé de 3 chanteuses et 4 musiciens, au répertoire swing, Charlestone, Boogie-woogie et jazz populaire des années 40.

Ce groupe musicale plein d’énergie vous fera replonger à l’époque de la libération par sa bonne humeur et sa joie de vivre.

Restauration et buvette sur place.

Le public est invité à venir habillé en années 40-50 pour une belle ambiance festive.

Pour l’occasion, le musée organise une nocturne et fermera ses portes à 21h..

Concert swing organisé par Overlord Museum :

Mamz’elle Bee and the Boyz est un groupe composé de 3 chanteuses et 4 musiciens, au répertoire swing, Charlestone, Boogie-woogie et jazz populaire des années 40.

Ce groupe musicale plein d’énergie vous fera replonger à l’époque de la libération par sa bonne humeur et sa joie de vivre.

Restauration et buvette sur place.

Le public est invité à venir habillé en années 40-50 pour une belle ambiance festive.

Pour l’occasion, le musée organise une nocturne et fermera ses portes à 21h.

Concert swing organisé par Overlord Museum :

Mamz’elle Bee and the Boyz est un groupe composé de 3 chanteuses et 4 musiciens, au répertoire swing, Charlestone, Boogie-woogie et jazz populaire des années 40.

Ce groupe musicale plein d’énergie vous fera replonger à l’époque de la libération par sa bonne humeur et sa joie de vivre.

Restauration et buvette sur place.

Le public est invité à venir habillé en années 40-50 pour une belle ambiance festive.

Pour l’occasion, le musée organise une nocturne et fermera ses portes à 21h.

.

Lotissement Omaha Center OVERLORD MUSEUM

Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Isigny-Omaha