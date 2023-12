JOURNEE RENCONTRE VETERANS-ENFANTS Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer, 7 juin 2024, Colleville-sur-Mer.

Colleville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 08:00:00

fin : 2024-06-07 15:30:00

Journée rencontre Vétérans-Enfants, organisée par Overlord Museum, en collaboration avec la Best Defense Foundation et l’association MVCG.

Le musée Overlord souhaite rendre cette journée inoubliable pour nos Vétérans.

Transmission, partage et souvenirs communs seront les points d’orgue.

Dès 8h le matin, un convoi de 70 véhicules partira du musée, défilera sur la plage d’Omaha pour ensuite revenir au musée. Seront présents dans les véhicules, vétérans et enfants de Trévières.

Beaucoup de surprises seront préparées par les enfants de l’école dont des chants et des dessins.

Il sera possible pour le public de rencontrer les vétérans de 14h à 15h30 au musée Overlord.

Les partenaires de cette belle journée sont :

– La Best Defense Foundation

– L’association MVCG

– L’école Notre Dame de Trévières

– Overlord Museum

Concert prévu de 19h30 à 21h30 par le groupe Mamz’elle Be. sur le parking d’Overlord Museum..

Lotissement Omaha Center OVERLORD MUSEUM

Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Isigny-Omaha