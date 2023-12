VILLAGE D’EXPOSANTS Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Colleville-sur-Mer VILLAGE D’EXPOSANTS Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer, 1 juin 2024, Colleville-sur-Mer. Colleville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-06-01 09:30:00

fin : 2024-06-09 19:00:00 Une vingtaine d’exposants seront présents durant toute cette semaine ; militaria, vintage clothing, livres spécialisés, produits du terroir et bien d’autres spécialités seront représentés. N’hésitez pas à venir également visiter notre stand de produits dérivés « Overlord Historical Days » ! Restauration et buvette sur place. Le stand de la Best Defense Foundation sera présent au musée le vendredi 7 juin..

Lotissement Omaha Center OVERLORD MUSEUM

Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Isigny-Omaha Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Colleville-sur-Mer Autres Code postal 14710 Lieu Lotissement Omaha Center Adresse Lotissement Omaha Center OVERLORD MUSEUM Ville Colleville-sur-Mer Departement Calvados Lieu Ville Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer Latitude 49.347801 Longitude -0.856268 latitude longitude 49.347801;-0.856268

