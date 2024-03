Lot Express Cahors, samedi 13 juillet 2024.

Inspirée par la célèbre émission télévisée » Pékin Express « , le Lot Express est une course en auto-stop rythmée par de nombreuses épreuves et énigmes à travers le département du Lot et ses alentours.

Cette année sera la 7° édition du Lot Express et aura lieu du 13 au 16 juillet 2024.

Les inscriptions ouvriront du 15 mars au 30 avril par téléphone, mail, facebook ou instagram.

Départ donné à Cahors .

Cahors 46000 Lot Occitanie lotexpress.cep@gmail.com

L’événement Lot Express Cahors a été mis à jour le 2024-03-03 par OT Cahors Vallée du Lot