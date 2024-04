Los Borrachos et la 48ème Joyeuse Offensive Gymnase de Condat Libourne, samedi 6 juillet 2024.

Los Borrachos et la 48ème Joyeuse Offensive Depuis 48 ans, ils sévissent en pays Libournais et dans tout le sud de la France. Venez festoyer avec Los Borrachos et souffler cette bougie de plus ! Samedi 6 juillet, 19h00 Gymnase de Condat secretariat.bandalosborrachos@orange.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T19:00:00+02:00 – 2024-07-06T23:59:00+02:00

Au programme :

Buvette

Tapas

Repas à 20€ (Melon, Pièce de boeuf au cep de vigne par la Confrérie des Grillatouts, Frites, Fromage des Pyrénées, Gâteau basque) / Gratuit pour les moins de 8 ans

Musique avec la Banda Los Borrachos et Kévin Rouzier

Feu d’artifice à 23h

Contact : secretariat.bandalosborrachos@orange.fr

