L’Orient-Express de New York à Paris Théâtre Mandapa Paris Dimanche 5 mai, 18h00

Des artistes venant de deux villes qui font rêver, New York et Paris, se joignent pour vous emmener en Orient à travers la danse. Dimanche 5 mai, 18h00 1

Avec le ballet The White Haired Girl et son ballet original Peaceful Warrior, Analia Farfan met sur scène les légendes les plus connues de Chine en mêlant la danse classique aux arts martiaux. Analia est accompagnée par son partenaire Serge Mouawad, danseur et chorégraphe international et d’Alwena Bréhin artiste à la fois élégante et forte de wushu (kung-fu).

Brigid Le Minez vous dévoile les mouvements stylisés de la danse de caractère et Miki Imai vous propose une création chorégraphique ‘Le vieux sage et le cerisier’ de Nadejda L. Loujine qui s’inspire du Japon. Shimehiro Nishikawa présente un art de l’époque Edo avec la pièce de métamorphose « Ohara-me (colporteuse de bûche à Ohara, 1810) », un chef-d’œuvre du nihon-buyô (danse kabuki).

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00