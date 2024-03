L’Orage Centre culturel Bonnefoy Toulouse, mercredi 24 avril 2024.

L’Orage Performance à réaction libre – Elena Del Vento – Dans le cadre du festival Mes Poissons d’Avril – De 0 à 4ans Mercredi 24 avril, 15h30, 16h30 Centre culturel Bonnefoy 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T15:30:00+02:00 – 2024-04-24T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T16:30:00+02:00 – 2024-04-24T17:00:00+02:00

Une performance participative dans laquelle Elena Del Vento raconte l’histoire de son livre L’Orage. L’artiste joue à se surprendre, à avoir peur, à se cacher ou bien à être fascinée et déborder d’excitation, comme pourtrait le faire un enfant face à l’orage.

C’est une proposition d’immersion dans une expérience sensorielle adaptée aux plus petits et à leurs accompagnateurs.

Avec Elena Del Vento

Durée 30 min.

En lien avec le spectacle :

ESPACE ZEN BULLE

Un espace Zen et des lectures sonores pour les tout-petits vous attendent à la bibliothèque de Bonnefoy, pour prolonger votre voyage dans l’univers du spectacle.

– Mardi 23 avril de 10h à 12h30

– Mercredi 24 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

En partenariat avec le Relais Petite Enfance – Entrée libre

Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 83 60 [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1125, « description »: « o ut-petits Le mois des t 0-5 ans + du2019infos : centresculturels.toulouse.fr LES SPECTACLES I 1 », « html »: «

