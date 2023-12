CALUM SCOTT – PRESTATION CALUM SCOTT L’OLYMPIA Paris, 18 avril 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 12 octobre de 10h00 à 18h00.CALUM SCOTT The Song Book So Far Après avoir connu la gloire lors de la saison 2015 de l’émission Britain’s Got Talent, l’auteur-compositeur-interprète britannique Calum Scott a su transformer son succès populaire La version convaincante de Dancing on My Own de Robyn par le musicien originaire du Yorkshire est devenue un hit et lui a valu un contrat avec une grande maison de disques avant son premier album de 2018, Only Human, certifié or. Au cours des années suivantes, Scott a continué à développer le matériel de son premier album avec une édition deluxe.Né et élevé dans la ville de Hull dans l’East Riding of Yorkshire, en Angleterre, Scott était à l’origine un batteur avant d’être encouragé à chanter par sa sœur Jade, elle-même chanteuse talentueuse, qui a repéré ses capacités. En 2013, elle l’a inscrit en douce au concours Star Search organisé par le journal local The Hull Daily Mail, qu’il a remporté. Il a ensuite rejoint un groupe hommage local appelé Maroon 4, avant de former le duo dance-pop the Experiment avec John McIntyre, un autre garçon de la région ; ils ont sorti un single, Girl (You’re Beautiful) , en 2014.L’année suivante, Calum et sa sœur ont tous deux auditionné pour Britain’s Got Talent, mais Jade a été éliminée au stade de l’audition. Calum a auditionné avec une reprise dépouillée et au piano du tube Dancing on My Own , impressionnant le juge Simon Cowell, qui l’a envoyé directement en demi-finale. Avec sa voix de ténor aiguë, puissante et légèrement nasale et son allure de bon garçon, Scott est devenu le favori des fans et a rapidement progressé dans l’émission, mais il a été éliminé en finale.Bien qu’il n’ait pas gagné, il avait acquis suffisamment d’adeptes pour pouvoir quitter son emploi de consultant en recrutement au conseil municipal de Hull et se forger une carrière en tant que comédien. En mars 2016, Scott a sorti sa version de Dancing on My Own comme son premier single solo. Cette chanson a été utilisée dans un épisode de la série télévisée populaire The Vampire Diaries, et s’est vendue à plus de 600 000 exemplaires. Plus tard en mai, il a annoncé qu’il avait signé un contrat avec Capitol Records, et en 2018, il a publié son premier album, Only Human. L’ensemble a atteint la quatrième place au Royaume-Uni. Il a été suivi d’une édition deluxe qui comprenait trois titres supplémentaires, dont le single No Matter What . Dans la première moitié de l’année 2021, Scott a sorti un trio d’EPs basés sur le matériel de son premier album : Only Acoustic, Only Collabs, et Only Love. ~ John D. Buchanan, Rovi.

Tarif : 40.00 – 59.80 euros.

Début : 2024-04-18 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris Paris